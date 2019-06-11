2019-06-11T12:16:33+03:00
Общество

В Рязанской области нашли мост в предаварийном состоянии

Сооружение входит в состав автомобильной дороги общего пользования, и его срочно нужно отремонтировать
Александр РАДЫГИН
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Мост в Клепиковском районе находится в крайне печальном состоянии.Мост в Клепиковском районе находится в крайне печальном состоянии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Клепиковского района установила, что общее состояние деревянно-балочного моста через реку Пра находится в предаварийном состоянии. Мост входит в состав автомобильной дороги общего пользования Бусаево — Гришино — Ювино — Ольгино — Горки. Эта дорога является единственной стоящей на балансе администрации и ведущей к поселку Горки.

Для устранения нарушений прокуратура подала в суд административное исковое заявление с требованием обязать чиновников капитально отремонтировать мост.

В настоящее время иск рассмотрен и удовлетворен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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