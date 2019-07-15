Под Рязанью лесовоз обрушил деревянный мост

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-15T16:36:22+03:00

В результате происшествия никто из людей не пострадал

Изменить размер текста: A A

Рано утром 13 июля в селе Борисково Рязанского района обрушился деревянный мост через реку Белая. О происшествии сообщается на сайте муниципалитета. Как отмечают районные власти, мост обрушился из-за проезда груженого лесовоза.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к восстановлению сооружения.

Напомним, ранее в Клепиковском районе прокуратура нашла мост в предаварийном состоянии. Сооружение входит в состав автомобильной дороги общего пользования, поэтому нуждается в срочном ремонте.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани ускоренно отремонтируют мост через Трубеж

Руководитель городской администрации Елена Сорокина дала такое поручение во время контрольной поездки (подробнее).

Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут

Он до сих пор официально не принят в эксплуатацию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU