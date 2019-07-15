Под Рязанью лесовоз обрушил деревянный мост
Рано утром 13 июля в селе Борисково Рязанского района обрушился деревянный мост через реку Белая. О происшествии сообщается на сайте муниципалитета. Как отмечают районные власти, мост обрушился из-за проезда груженого лесовоза.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к восстановлению сооружения.
Напомним, ранее в Клепиковском районе прокуратура нашла мост в предаварийном состоянии. Сооружение входит в состав автомобильной дороги общего пользования, поэтому нуждается в срочном ремонте.
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ИСТОЧНИК KP.RU