2019-07-15T16:36:22+03:00
Происшествия

Под Рязанью лесовоз обрушил деревянный мост

В результате происшествия никто из людей не пострадал
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Фото: администрация Рязанского района.Фото: администрация Рязанского района.
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Рано утром 13 июля в селе Борисково Рязанского района обрушился деревянный мост через реку Белая. О происшествии сообщается на сайте муниципалитета. Как отмечают районные власти, мост обрушился из-за проезда груженого лесовоза.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к восстановлению сооружения.

Напомним, ранее в Клепиковском районе прокуратура нашла мост в предаварийном состоянии. Сооружение входит в состав автомобильной дороги общего пользования, поэтому нуждается в срочном ремонте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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