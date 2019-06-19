Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут
Как выяснили журналисты ИД «Пресса» в региональном минтрансе, Солотчинский мост в ближайшее время ремонтировать не будут. Объект так и не был официально принят в эксплуатацию до сих пор.
«Стиральную доску» на дорожном полотне моста будут устранять силами подрядчика – недоделки он устранит за свой счет, без привлечения дополнительных бюджетных средств. Но в ближайшее время ремонтировать дорогу на мосту через Оку не планируют – это транспортная артерия Мещеры, особенно - летом. Чтобы не причинять неудобства автолюбителям Рязани и окрестных сел, работы будут производиться либо по окончании летнего сезона, либо в ночное время.
ИСТОЧНИК KP.RU