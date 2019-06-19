Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-19T15:06:57+03:00

Он до сих пор официально не принят в эксплуатацию

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Как выяснили журналисты ИД «Пресса» в региональном минтрансе, Солотчинский мост в ближайшее время ремонтировать не будут. Объект так и не был официально принят в эксплуатацию до сих пор.

«Стиральную доску» на дорожном полотне моста будут устранять силами подрядчика – недоделки он устранит за свой счет, без привлечения дополнительных бюджетных средств. Но в ближайшее время ремонтировать дорогу на мосту через Оку не планируют – это транспортная артерия Мещеры, особенно - летом. Чтобы не причинять неудобства автолюбителям Рязани и окрестных сел, работы будут производиться либо по окончании летнего сезона, либо в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU