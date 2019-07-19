2019-07-19T21:15:46+03:00
Происшествия

В Рязани задержали подрядчика, ремонтировавшего Солотчинский мост

Юрия Малофеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
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Юрий Малафеев сейчас находится в ожидании меры пресечения. Фото: "Дороги Рязани".Юрий Малафеев сейчас находится в ожидании меры пресечения. Фото: "Дороги Рязани".
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В Рязани задержали генерального директора ООО «АльянсДорСтрой» Юрия Малафеева. Об этом «Комсомолке» сообщил источник. Руководителя предприятия подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, ООО «АльянсДорСтрой» — это сеть обособленных подразделений и асфальтобетонных заводов. Компания выполняла ремонтные работы на Солотчинском мосту через Оку. Сумма контракта составила более 281 миллионов рублей. Есть подозрение, что подрядчик во время ремонта сэкономил на материалах и работах.

Незадолго до задержания Юрий Малофеев дай комментарий паблику «Дороги Рязани», в котором объяснил качество ремонта:

- Применение данных технологий обусловлено тем, чтобы отремонтировать бетонное покрытие с соблюдением нормативной ровности, но с наименьшими физическими нагрузками на несущие конструкции моста. В проектном решении министерства транспорта не было предусмотрено выравнивание существующего бетонного покрытия. Поэтому слой износа пришлось наносить на существующую поверхность. На момент сдачи проходили контрольные промеры, все они находятся в рамках нормативных документов. Куратор от минтранса проверял все объемы, претензий не было.

Днем ранее полицейские повели обыски в кабинетах ООО «Альянс Проект» - компании, которая проектировала ремонтные работы, прошли обыски (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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