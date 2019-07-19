Суд отказался арестовать виновника ДТП, в котором погибла 3-летняя рязанка
19 июля Ряжский районный суд рассмотрел ходатайство полицейских следователей о взятии под стражу 42-летнего водителя грузовика DAF, который, по предварительным данным, стал виновником смертельного ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в Ряжском районе.
Изучив все материалы дела, выслушав доводы следственных органов и прокуратуры, суд пришел к выводу, что заключать под стражу жителя Волгоградской области не стоит. Скорее всего, водителя грузовика оставят под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, мужчина будет проживать по месту своей регистрации на Волге, а рязанские полицейские будут стараться, как можно оперативнее расследовать уголовное дело по факту смертельного ДТП.
Напомним, жуткая авария произошла в Ряжском районе 18 июля. Грузовик DAF врезался на полном ходу в остановившуюся фуру Volvo, та от удара протаранила легковой автомобиль Chevrolet Aveo. Легковая иномарка в свою очередь врезалась в грузовик Mercedes. Спровоцировав цепочку столкновений, DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП погибла девочка 2016 года рождения (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Житель Мордовии скончался после серьезного ДТП на рязанской трассе
Авария произошла в Шиловском районе (подробнее).
ГИБДД: массовое ДТП с маршруткой и троллейбусом спровоцировала легковушка
Пострадали в итоге три человека (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU