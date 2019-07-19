В страшном ДТП на рязанском участке трассы «Каспий» погибла маленькая девочка

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-19T17:11:41+03:00

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В четверг, 18 июля, примерно в 11.10 на 312-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Ряжского района Рязанской области произошло крупное ДТП.

Грузовой автомобиль DAF врезался на полном ходу в фуру Volvo, та от удара протаранила легковой автомобиль Chevrolet. Затем легковая иномарка врезалась в грузовик Mercedes. Спровоцировав столкновение, DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП погибла девочка 2016 года рождения, которая ехала в легковом автомобиле. Известно также, что грузовиком DAF управлял житель Волгоградской области 1977 года рождения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU