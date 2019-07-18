Житель Мордовии скончался после серьезного ДТП на рязанской трассе
Вечером во вторник, 16 декабря, в Шиловском районе Рязанской области на федеральной трассе М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Нигде не работающий житель Саранска двигался на автомобиле ВАЗ-2109 в сторону Мордовии, но по каким-то причинам не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовичком Isuzu. За рулем второго автомобиля находился житель райцентра Рыбное.
Издательство «Пресса» сообщает, что водитель легкового автомобиля был доставлен в Шиловский межрайонный медицинский центр, но спасти его жизнь врачам не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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