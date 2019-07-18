ГИБДД: массовое ДТП с маршруткой и троллейбусом спровоцировала легковушка

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-18T10:48:00+03:00

Пострадали в итоге три человека

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17 июля в Рязани произошло ДТП сразу с четырьмя машинами, включая троллейбус, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Авария случилась в микрорайоне Приокский около 6 вечера.

На улице Октябрьской 36-летняя рязанка на Nissan Qashqai, по предварительным данным, выезжала с прилегающей территории и не пропустила Hyundai Elantra. От удара последний отбросило на ехавший ему навстречу троллейбус и маршрутку «ГАЗ».

В результате 33-летний водитель Hyundai доставлен в медучреждение. Два пассажира маршрутки обращались за помощью медиков.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Напомним, днем ранее в области случилось два смертельных ДТП и оба - на 261 трассы «Каспий».

ИСТОЧНИК KP.RU