2019-07-17T13:29:51+03:00
Происшествия

На рязанской дороге грузовик вылетел на встречку и снес две легковушки

Погиб водитель одной из них
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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16 июля около часа дня в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случила на 261 км трассы Р22 «Каспий».

30-летний житель Пронского района на грузовике Scania с цистерной, по предварительной информации, превысил скорость и врезался в попутную Toyota Hilux . От удара легковушка влетела в ехавший перед ней грузовик Volvo с полуприцепом.

Грузовик Scania при этом выехал на встречку прямо на Mitsubishi Lancer и Mazda CX-5, мирно ехавшие по своей полосе.

59-летний водитель Mitsubishi погиб на месте. Его 61-летняя пассажирка и 54-летняя пассажирка Toyota получили травмы. Женщину из первой машины госпитализировали.

Напомним, что четырьмя часами ранее на том же 261 км трассы «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя грузовиками.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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