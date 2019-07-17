2019-07-17T11:35:11+03:00
Происшествия

В Скопинском районе отсоединившийся во время движения прицеп погубил человека и смял три грузовика

Серьезное ДТП произошло на трассе Р-22 «Каспий»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 16 июля, на 261-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области произошло ДТП с участие четырех грузовых автомобилей.

По предварительным данным, у автомобиля «КАМАЗ», которым управлял 50-летний житель Воронежской области, отсоединился прицеп. Продолжив по инерции движение, прицеп выехал на полосу встречного движения и протаранил фуру Volvo, затем с ним столкнулись грузовик ГАЗ и фура DAF.

В результате происшествия смертельные травмы получил водитель Volvo.

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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