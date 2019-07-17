В Скопинском районе отсоединившийся во время движения прицеп погубил человека и смял три грузовика
Во вторник, 16 июля, на 261-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области произошло ДТП с участие четырех грузовых автомобилей.
По предварительным данным, у автомобиля «КАМАЗ», которым управлял 50-летний житель Воронежской области, отсоединился прицеп. Продолжив по инерции движение, прицеп выехал на полосу встречного движения и протаранил фуру Volvo, затем с ним столкнулись грузовик ГАЗ и фура DAF.
В результате происшествия смертельные травмы получил водитель Volvo.
Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.
Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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