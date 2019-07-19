2019-07-19T15:19:51+03:00
Общество

На депутата Рязанской областной Думы подали в суд за неуплату налогов

Елена Филатова дала очередной повод напомнить обществу о себе
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Елена Филатова. Фото: Рязанская областная Дума.Елена Филатова. Фото: Рязанская областная Дума.
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18 июля в судебном участке №48 Сапожковского районного суда вынесли приказ в отношении депутата Рязанской областной Думы Елены Филатовой. Ранее в мировой суд обратилась ИФНС №10 по Рязанской области с заявлением о взыскании с депутата неуплаченных налогов.

«Судья единолично вынесла решение в отсутствии ответчиков и заявителя», - сказали «Комсомолке» в мировом суде. О сумме неуплаченных налогов и содержании резолютивной части, пока не сообщается.

К слову, согласно банку данных исполнительных производств, за Еленой Филатовой числится долг по налоговым платежам, включая пени, в размере 17 тысяч рублей.

Напомним, в начале этого года Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело в отношении Филатовой по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения».

Как установили следователи и суд, будучи генеральным директором ОАО «Строммашина» Елена Филатова прописалась в доме своего подчиненного токаря. Так как дом находится в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, то обвиняемая незаконно получала пособие по уходу за ребенком в двойном размере в сумме 126 978 рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком в сумме 153 963 рубля. Всего своими преступными действиями Филатова похитила у государства более 280 тысяч рублей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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