Директора рязанского завода будут судить за неуплату 66 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-15T14:15:02+03:00

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 66 миллионов рублей

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В Рязани направлено в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемый - директор ООО «Омега», производитель автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, в 2014 году коммерсант исказил данные регистра бухучета и внес ложные сведения в налоговую декларацию. Как результат он скрыл от государства прибыль, с которой должен был заплатить 66 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба бюджетной системе на имущество и денежные средств самой фирмы и ее руководителя наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU