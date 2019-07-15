Директора рязанского завода будут судить за неуплату 66 миллионов налогов
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 66 миллионов рублей
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В Рязани направлено в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемый - директор ООО «Омега», производитель автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств.
Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, в 2014 году коммерсант исказил данные регистра бухучета и внес ложные сведения в налоговую декларацию. Как результат он скрыл от государства прибыль, с которой должен был заплатить 66 миллионов рублей.
Для возмещения ущерба бюджетной системе на имущество и денежные средств самой фирмы и ее руководителя наложили арест.
ИСТОЧНИК KP.RU