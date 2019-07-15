Рязанцам напомнили об ответственности за сдачу жилья без оплаты налогов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-15T12:44:31+03:00

Непредставление декларации в налоговую инспекцию влечет взыскание штрафа в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога

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За сдачу в аренду жилья нужно платить налоги. Об этом рязанцам напомнила прокуратура Московского района Рязани. С полученных доходов арендодатели обязаны заплатить НДФЛ по ставке 13%. Оплатить налог необходимо не позднее 15 июля, а декларацию представить не позднее 30 апреля.

«Непредставление декларации в налоговую инспекцию влечет взыскание штрафа в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц начиная со дня, когда декларация должна быть представлена. Размер штрафа ограничен 30% указанной суммы и не может быть менее 1 тысячи рублей», - говорится в сообщении прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU