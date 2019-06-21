2019-06-21T11:00:21+03:00
Общество

Рязанские налоговики не выпускают за границу при долге в 10 тысяч рублей

Только в прошлом году более 2,5 тысяч человек не смогли выехать на отдых в другую страну
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Чтобы без проблем уехать на отдых в другую страну, нужно полностью погасить все долги по налогам.Чтобы без проблем уехать на отдых в другую страну, нужно полностью погасить все долги по налогам.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В 2018 году региональные налоговые органы направили судебным приставам более 2,5 тысяч ходатайств о временном ограничении на выезд должников из страны, сообщает межрайонная ИФНС России №3 по Рязанской области.

Как отмечают налоговики, в список «невыездных» попадают граждане с задолженностью по налогам на сумму более 10 тысяч рублей.

«Обеспечительная мера в виде ограничения выезда за границу, как правило, очень эффективна. В каждом третьем случае оплата задолженности происходит в течение десяти дней со дня вынесения постановления», - говорится в сообщении.

Снять ограничение на выезд в другую страну можно только одним способом - полностью погасить задолженность по налогам и пени.

ВАЖНО!

Проверить свои налоговые долги можно в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте www.nalog.ru. Кроме того, получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно в любом отделении МФЦ Рязанской области. Или на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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