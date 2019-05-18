Рязанский перевозчик скрыл налоги на сумму более 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-18T06:58:43+03:00

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«Важняки» СУ СК России по Рязанской области арестовали имущество руководителя организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2015-2017 годах руководитель ООО, занимающееся автотранспортными перевозками, внес ложные сведения о расходах по сделкам с подконтрольными организациями. Таким образом директор уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 25 миллионов рублей, что причинило имущественный вред бюджету страны в особо крупном размере.

Для защиты интересов РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следователь ходатайствовал в суде о наложении ареста на имущество организации-должника и имущество ее руководителя. Ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме. Согласно постановлению суда, наложен арест на принадлежащее организации и подозреваемому имущество на сумму свыше 20 миллионов рублей. Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причиненного государству ущерба.

Расследование уголовного дела продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU