2019-04-30T15:06:08+03:00
Происшествия

Испугавшись уголовного дела, рязанец заплатил почти миллион рублей налогов

На первый раз его простили, но в следующий раз это может не помочь
Константин МОГИЛИН
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СУ Следственного комитета РФ по Рязанской области прекратило уголовное преследование рязанца, задолжавшего в бюджет страны 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, за транспортные услуги мужчина получил от индивидуального предпринимателя около 6 миллионов рублей. Правда, получив эту сумму, он не подал вовремя налоговую декларацию и не оплатил положенный налог в 13% .

По этой причине против должника возбудили уголовное дело. Однако из-за того, что предприниматель впервые совершил подобное злодеяние и полностью уплатил налог и начисленные пенни, было принято решение о прекращении преследования.

Если же этот мужчина еще раз нарушит закон и снова не заплатит налоги, а дело все-таки дойдет до суда, то рассчитывать на нисхождение ему больше не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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