Испугавшись уголовного дела, рязанец заплатил почти миллион рублей налогов
СУ Следственного комитета РФ по Рязанской области прекратило уголовное преследование рязанца, задолжавшего в бюджет страны 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, за транспортные услуги мужчина получил от индивидуального предпринимателя около 6 миллионов рублей. Правда, получив эту сумму, он не подал вовремя налоговую декларацию и не оплатил положенный налог в 13% .
По этой причине против должника возбудили уголовное дело. Однако из-за того, что предприниматель впервые совершил подобное злодеяние и полностью уплатил налог и начисленные пенни, было принято решение о прекращении преследования.
Если же этот мужчина еще раз нарушит закон и снова не заплатит налоги, а дело все-таки дойдет до суда, то рассчитывать на нисхождение ему больше не придется.
ИСТОЧНИК KP.RU