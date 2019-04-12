2019-04-12T15:25:04+03:00
Происшествия

Крупный производитель мяса в Рязани заплатил все налоги после возбуждения уголовного дела

Следственный комитет прекратил уголовное преследование
Александр РАДЫГИН
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В отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении ИП, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с апреля по сентябрь 2017 года предприниматель, производивший и торговавший оптом мясом, поставил в адрес одной из рязанских организаций продукцию на 9,6 млн рублей. После этого он не представил в налоговую инспекцию декларации по НДС и не уплатил в бюджет налог на сумму более 950 тысяч рублей.

Во время расследования подозреваемый полностью возместил ущерб в размере 1 млн 83 тысяч рублей с учетом недоимки и начисленной пени. В связи с этим уголовное преследование в отношении индивидуального предпринимателя прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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