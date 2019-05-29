Губернатор: Рязанская область должна войти в пятерку лучших по собираемости налогов

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-29T07:47:05+03:00

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За четыре месяца текущего года в консолидированный бюджет Рязанской области поступило более 15 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на семинаре-совещании по дополнительным налоговым доходам.

— Много сделано в части оптимизации невостребованных налоговых льгот. Это принесло в прошлом году бюджету региона дополнительно около 85 млн рублей, а в 2019 году он должен пополниться на более чем 250 миллионов, – сказал Любимов. — Положительный бюджетный эффект дают также меры по стимулированию развития предпринимательства, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости в муниципалитетах.

По словам губернатора, региону нужно стремиться к тому, чтобы собираемость налоговых платежей, местных и региональных, была стопроцентной. От этого зависит экономическая стабильность, успешность и выполнение национальных проектов в целом. Николай Любимов поставил перед регионом цель войти в пятерку лучших в ЦФО по собираемости налогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU