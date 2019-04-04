Рязанский депутат Елена Филатова ушла от наказания за мошенничество

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-04T13:45:04+03:00

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В Ухоловском районном суде рассмотрели материалы уголовного дела в отношении депутата Рязанской областной Думы Елены Филатовой, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат.

Напомним, будучи генеральным директором ОАО «Строммашина», женщина прописалась в доме своего подчиненного токаря. Так как дом находится в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, то обвиняемая незаконно получала пособие по уходу за ребенком в двойном размере в сумме 126 978 рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком в сумме 153 963 рубля.

Всего своими преступными действиями Филатова похитила у государства более 280 тысяч рублей.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и согласилась прекратить в отношении нее уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд учел, что Филатова ранее не судима, раскаялась в содеянном, а также в полном объеме возместила причиненный преступлением материальный ущерб.

Постановлением суда уголовное дело в отношении депутата Рязанской областной Думы прекращено с назначением с судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU