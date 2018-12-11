В отношении самого красивого депутата Рязанской областной Думы возбуждено уголовное дело

11 Дек. 22:48 2018-12-11T23:07:49+03:00

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Во вторник, 11 декабря, стало известно, что в отношении депутата Рязанской облдумы Елены Филатовой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения». Дело ведет Следственный комитет России.

Елена Филатова – родилась в 1989 году в Амурской области. В 2011 году закончила РГУ им. Есенина по специальности «Социология», в 2015 году получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». С 2011 по 2015 годы являлась генеральным директором ОАО «Строммашина».

По версии следствия, она прописалась в доме одного из своих подчиненных в Ухоловском районе, входящем в Чернобыльскую зону, и незаконно получала выплаты.

Елена Филатова воспитывает двух дочек, она чемпион России и чемпион Европы по судомодельному спорту. Депутат Рязанской областной Думы VI созыва.