Появились подробности гибели рязанки в колодце в Кораблинском районе

СЕГОДНЯ 07:26 2019-07-19T07:27:09+03:00

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Причина смерти женщины в деревне Строилово Кораблинского района – утопление. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области.

- По предварительным данным, ничего криминального нет. У женщины в крови был алкоголь, возможно ей стало плохо, и она упала. Никаких телесных повреждений, ребра и череп целы, - рассказывает руководитель межрайонного следственного отдела Алексей Минашкин. – Доследственная проверка продолжается, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

По словам следователя, заподозрили что-то неладное местные жители, когда увидели тапки у колодца. Они у погибшей были очень приметными.

Напомним, 49-летняя женщина утонула 15 июля. Накануне она распивала алкоголь с односельчанами. Ее попросили принести из колодца воды, а спохватились, что она так и не вернулась, только через сутки (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU