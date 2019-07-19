Появились подробности гибели рязанки в колодце в Кораблинском районе
Причина смерти женщины в деревне Строилово Кораблинского района – утопление. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области.
- По предварительным данным, ничего криминального нет. У женщины в крови был алкоголь, возможно ей стало плохо, и она упала. Никаких телесных повреждений, ребра и череп целы, - рассказывает руководитель межрайонного следственного отдела Алексей Минашкин. – Доследственная проверка продолжается, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
По словам следователя, заподозрили что-то неладное местные жители, когда увидели тапки у колодца. Они у погибшей были очень приметными.
Напомним, 49-летняя женщина утонула 15 июля. Накануне она распивала алкоголь с односельчанами. Ее попросили принести из колодца воды, а спохватились, что она так и не вернулась, только через сутки (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU