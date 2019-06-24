2019-06-24T17:06:59+03:00
Происшествия

На Борковском карьере утонул рязанец

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели мужчины
Роман КАРПОВ
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В субботу, 22 июня, из 3-го Борковского карьера в Рязани было поднято тело мужчины. Об этом «Комсомолке» рассказали в Московском межрайонном следственном отделе областного СУ СКР.

Известно, что 56-летний мужчина отдыхал на пляже со своим приятелем. Когда один из друзей ушел купаться, другой остался сторожить его вещи. Мужчина долго не выходил из воды, поэтому его друг заволновался, вызвал полицейских, а уже те оповестили спасателей, которые через некоторое время обнаружили труп пропавшего. По данным регионального ГУ МЧС, привлекались два человека личного состава и одна единица техники.

По факту гибели рязанца проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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