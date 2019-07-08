2019-07-08T11:50:03+03:00
Происшествия

В Рыбновском районе во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин

Трагедия произошла в районе села Кузьминское
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Фото архив "КП".Фото архив "КП".
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В субботу, 6 июля, примерно в 18.30 на реке Оке в районе села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области произошла трагедия. Во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин – 1982 и 1983 годов рождения. Тело одного из них удалось извлечь из воды практически сразу, второго – ищут до сих пор.

На месте работают сотрудники МЧС – 25 человек личного состава. Также к работам привлечено четыре плавсредства. Развернут оперативный штаб.

Сотрудники ведомства напоминают рязанцам и гостям региона о необходимости соблюдать на воде элементарные меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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