В Рыбновском районе во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-08T11:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 июля, примерно в 18.30 на реке Оке в районе села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области произошла трагедия. Во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин – 1982 и 1983 годов рождения. Тело одного из них удалось извлечь из воды практически сразу, второго – ищут до сих пор.

На месте работают сотрудники МЧС – 25 человек личного состава. Также к работам привлечено четыре плавсредства. Развернут оперативный штаб.

Сотрудники ведомства напоминают рязанцам и гостям региона о необходимости соблюдать на воде элементарные меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU