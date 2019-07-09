В Рыбновском районе из Оки подняли тело второго утонувшего при катании на гидроцикле мужчины

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-09T13:59:17+03:00

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Во вторник, 9 июля, в 12.10 спасатели центральной спасательной станции на воде города Рязани подняли из реки Оки неподалеку от села Кузьминское Рыбновского района тело второго утонувшего во время катания на гидроцикле мужчины.

По сообщению МЧС по Рязанской области, к поиску погибшего было привлечено 30 человек личного состава, три плавсредства и 13 единиц техники.

Напомним, что трагедия произошла в субботу, 6 июля. Во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин – 1982 и 1983 годов рождения. Тело одного из них удалось извлечь из воды практически сразу, второго – обнаружили только на четвертый день.

ИСТОЧНИК KP.RU