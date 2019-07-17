В Кораблинском районе в колодце утонула женщина
В понедельник, 15 июля, в деревне Строилово Кораблинского района в колодце утонула женщина. Тело погибшей достали из «ледяной ловушки» лишь на следующий день.
По информации издательства «Пресса», женщина (1970 года рождения) распивала спиртное с односельчанами. Ее попросили принести из колодца воды, а спохватились, что она так и не вернулась, только через сутки.
Известно, что у колодца низкие борта и очень большая глубина – до воды примерно 17 метров. Для того чтобы извлечь тело погибшей, спасателям пришлось вызывать коллег из Рязани.
Кораблинский МСО СКР по Рязанской области проводит по данному факту проверку.
Фото с места ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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