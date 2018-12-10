2018-12-10T14:01:47+03:00
Происшествия

Утонувший в канализационном колодце рязанец пытался помочь соседу

В деле разбираются следователи
Константин МОГИЛИН
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В субботу, 8 декабря, в 14.45 в деревне Насурово Рязанского района произошла трагедия - в канализационном колодце при попытке его прочистить утонул 45-летний местный житель.

- В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Устанавливаются все обстоятельства его гибели, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова.

По рассказам очевидцев, мужчина хотел помочь соседу. Трагедия произошла в момент, когда он стоял у колодца, а хозяин, находясь дома, подавал трос. Вероятно, помощник поскользнулся и упал в колодец. Поняв, что-то случилось, владелец жилища поспешил на помощь, однако спасти соседа не смог.

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