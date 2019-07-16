В Рязани запустили обсуждение идеи памятника, который уже возводят

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-16T14:28:48+03:00

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Администрация Рязани на официальном сайте пригласила рязанцев «высказать свое мнение по идее памятника росгвардейцам, погибшим при исполнении служебного долга». Обсуждение пройдет с 16 по 28 июля.

Что мемориал будет из себя представлять, было известно и раньше. В парке Железнодорожников, где на карте уже обозначена аллея Росгвардии, будет гранитная стела, сверху которой – бронзовые силуэты четырех журавлей как символ памяти, а у основания – бронзовые фигуры воинов. Среди них скульптор изобразит рязанца-спецназовца, Героя России Дмитрия Серкова с ребенком на руках, что должно ассоциироваться с защищенным будущим поколением.

Примечательно, что обсуждение идеи памятника началось, когда к ее реализации уже приступили. В июне уже была возведена стела, а ее основание глава Росгвардии Виктор Золотов заложил еще в октябре 2018-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU