В рязанском Парке железнодорожников появилась стела в честь бойцов Росгвардии

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-25T18:01:52+03:00

Для полной готовности памятнику не хватает отлитых из металла журавлей и воинов-защитников разных столетий

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В Парке железнодорожников рядом с улицей Чкалова идет сооружение памятника погибшим бойцам Росгвардии, основание которого заложил глава ведомства генерал Виктор Золотов во время своего визита в Рязань 26 октября прошлого года.

Уже возведена 6-метровая каменная стела с металлическими креплениями. В ее верхней части должны быть прикреплены летящие журавли, символизирующие память о героях, а внизу, на постаменте – фигуры стражника XVI века, часового XIX века и современного росгвардейца с девочкой на руках.

Готовый памятник планируется открыть в сентябре 2019 года. Аллея, на которой он стоит, на плане города уже носит имя Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU