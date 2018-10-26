2018-10-26T16:38:18+03:00
Общество

Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень будущего монумента

Памятник посвятят воинам правопорядка
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Глава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в открытии закладного камняГлава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в открытии закладного камняФото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

25 октября в рязанском парке Железнодорожников глава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в открытии закладного камня, установленного на месте будущего памятника воинам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

- История Рязанской области тесно связана с героическими победами русского оружия. Войска правопорядка на протяжении двух столетий являются надежной опорой государства. Они принимали самое активное участие во всех крупных сражен иях за нашу Родину, - отметил Виктор Золотов. - Героическим является и современный этап развития войск. Угрозы, с которыми наша страна столкнулась в последнее десятилетие, не снижают объемы и ответственность задач, выполняемых войсками национальной гвардии. К сожалению, скорбный список наших потерь увеличивается. За 2,5 года со времени образования Росгвардии свыше тысячи наших товарищей удостоены государственных наград. 19 из них - посмертно.

С фасадной стороны стелы будет размещен полутораметровый постамент с четырехфигурной скульптурной композицией, изображающей стражника эпохи Ивана Грозного, часового времен Александра II и современного бойца Росгвардии с девочкой на руках.

В основу будущего монумента легла стела и четырехфигурная композиция. Фото: Константин МОГИЛИН

В основу будущего монумента легла стела и четырехфигурная композиция.Фото: Константин МОГИЛИН

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Советника главы администрации Рязани суд оставил под стражей
У рязанской Росгвардии – новый начальник
В отношении советника главы администрации Рязани возбуждено уголовное дело
В Рязани выпал первый снег, следом метеорологи обещают гололед
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Советника главы администрации Рязани могут взять под стражу прямо в зале суда
В Рязани снова пройдет фестиваль туристических маршрутов – все экскурсии бесплатны
Рязанцев приглашают на концерт Ани Лорак
На рязанской дороге произошло смертельное ДТП
После смерти подростка прокуратура проверяет все рязанские спортшколы
На улице Урицкого в Рязани на пять дней закрыли движение
У сотрудника рязанской колонии изъяли 150 граммов гашиша
В Рязани пройдет конференция для IT-специалистов
Рязанка устроила массовое ДТП на АЗС, при этом зацепив машину ДПС
В Рязанской области со следующего года будет запущен новый нацпроект
В день приезда главкома Росгвардии на одной из улиц Рязани перекроют движение
В Рязанской области будут судить акушера-гинеколога, обвиняемую в смерти новорожденного
Во втором по величине городе Рязанской области безвластие скоро закончится
Рязанский губернатор прокомментировал последние кадровые перестановки
Рязанская семья разобрала ограду набережной кремля, чтобы сдать ее на лом
Директора рязанского МП «Детское питание» суд отправил в СИЗО (видео)
Угрожая палкой, собутыльники узнали у рязанца пароль от его банковской карты
В Рязани автобус насмерть сбил женщину
За директора рязанского МП «Детское питание» вступились подчиненные – написали обращение в суд
Брошенная на цепи в рязанском селе собака ищет нового хозяина