Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень будущего монумента

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-26T16:38:18+03:00

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25 октября в рязанском парке Железнодорожников глава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в открытии закладного камня, установленного на месте будущего памятника воинам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

- История Рязанской области тесно связана с героическими победами русского оружия. Войска правопорядка на протяжении двух столетий являются надежной опорой государства. Они принимали самое активное участие во всех крупных сражен иях за нашу Родину, - отметил Виктор Золотов. - Героическим является и современный этап развития войск. Угрозы, с которыми наша страна столкнулась в последнее десятилетие, не снижают объемы и ответственность задач, выполняемых войсками национальной гвардии. К сожалению, скорбный список наших потерь увеличивается. За 2,5 года со времени образования Росгвардии свыше тысячи наших товарищей удостоены государственных наград. 19 из них - посмертно.

С фасадной стороны стелы будет размещен полутораметровый постамент с четырехфигурной скульптурной композицией, изображающей стражника эпохи Ивана Грозного, часового времен Александра II и современного бойца Росгвардии с девочкой на руках.