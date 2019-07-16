В Комсомольском парке Рязани вандалы уничтожили все урны

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-16T12:04:07+03:00

Только этой весной депутаты и чиновники согласились эту территорию отнести к территории парков и скверов

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В Комсомольском парке на площади Новаторов неизвестные сломали урны. Об этом сообщается в паблике «Новости Рязани во Вконтакте».

«Пьяная молодежь разнесла вчера все мусорки в парке», - говорится в сообщении.

Напомним, в марте этого года на заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Генеральный план города и правила землепользования. В результате весь Комсомольский парк размером 10 га отнесли к зоне городских парков, скверов и бульваров. До этого две его части, хоть и были давно засажены деревьями, относились к промышленной и жилой зоне – то есть на этой земле можно было строить дома или фабрики.

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ИСТОЧНИК KP.RU