В Комсомольском парке Рязани вандалы уничтожили все урны
В Комсомольском парке на площади Новаторов неизвестные сломали урны. Об этом сообщается в паблике «Новости Рязани во Вконтакте».
«Пьяная молодежь разнесла вчера все мусорки в парке», - говорится в сообщении.
Напомним, в марте этого года на заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Генеральный план города и правила землепользования. В результате весь Комсомольский парк размером 10 га отнесли к зоне городских парков, скверов и бульваров. До этого две его части, хоть и были давно засажены деревьями, относились к промышленной и жилой зоне – то есть на этой земле можно было строить дома или фабрики.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Удивительно: в Рязани зону застройки жилыми домами превращают в парк
Прошли слушания о переводе земельного участка на улице Новаторов, который присоединят к Комсомольскому парку (подробнее).
Следствие: при ремонте городского парка в Ряжске похитили 1 миллион
За подрядчика уже взялись, районная администрация – на очереди (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU