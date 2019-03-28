Весь Комсомольский парк в Рязани наконец-то стал зеленой зоной

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-28T14:39:59+03:00

До этого в Генеральном плане города две его части относились к промышленной и жилой зонам

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28 марта на заседании Рязанской городской думы депутатами были внесены изменения в Генеральный план города и правила землепользования.

В Московском районе Рязани весь Комсомольский парк (ул. Новаторов) размером 10 га был отнесен к зоне городских парков, скверов и бульваров. До этого две его части, хоть и были давно засажены деревьями, относились к промышленной и жилой зоне – то есть на этой земле можно было строить дома или фабрики.

Во время этого же заседания в двух местах города – на ул. 1-й Прудной в Соколовке и в Никуличах – отвели участки под строительство церквей.

ИСТОЧНИК KP.RU