2019-07-11T20:55:35+03:00
Общество

Удивительно: в Рязани зону застройки жилыми домами превращают в парк

Прошли слушания о переводе земельного участка на улице Новаторов, который присоединят к Комсомольскому парку
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Проект развития парка на улице Новаторов, представленный рязанцам в марте 2018 годаПроект развития парка на улице Новаторов, представленный рязанцам в марте 2018 годаФото: Владимир ФРОЛОВ
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11 июля в Рязани прошли публичные слушания об изменении в правила землепользования и застройки. На улице Новаторов земельный участок, относящийся к зоне застройки многоэтажными жилыми домами, переводят в зону парков и скверов. Такого в Рязани не случалось давно – со времени сноса старых жилых домов в центре города, на месте которых было запланировано забить небольшие скверы.

Участок на улице Новаторов должен быть присоединен к уже фактически существующему с 2005 года рядом с многоэтажками Комсомольскому парку. По данной территории уже проведены изменения в Генеральный план развития Рязани. Теперь депутаты гордумы должны принять решение о создании Комсомольского парка в новых границах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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