Следствие: при ремонте городского парка в Ряжске похитили 1 миллион

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-05T10:19:13+03:00

За подрядчика уже взялись, райадминисттрация – на очереди

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директрисы рязанской коммерческой организации, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Женщина подозревается в мошенничестве.

Год назад администрация Ряжского района заключила с этой фирмой контракт на ремонт городского парка в райцентре. Общая стоимость реконструкции по смете – 6,6 млн рублей.

Ремонт парка горожане выбрали для благоустройства по проекту «Формирование современной городской среды». Фото: Издательство «Пресса».

Однако подрядчик выполнил не все – разница между сметой и фактическим ремонтом составила 1 млн рублей. По версии следствия, директриса «ввела в заблуждение представителя заказчика»: показала ему акт о приемке выполненных работ, после чего получила всю сумму. Похитив таким способом 1 миллион бюджетных денег.

Следствие продолжается. Действия сотрудников райадминистрации, подписавших акт о приемке работ, тоже проверят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тем временем экс-главу администрации Рязани также обвиняют в мошенничестве при благоустройстве в облцентре Лесопарка. Его уже взяли под стражу и отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU