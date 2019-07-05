2019-07-05T10:19:13+03:00
Происшествия

Следствие: при ремонте городского парка в Ряжске похитили 1 миллион

За подрядчика уже взялись, райадминисттрация – на очереди
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директрисы рязанской коммерческой организации, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Женщина подозревается в мошенничестве.

Год назад администрация Ряжского района заключила с этой фирмой контракт на ремонт городского парка в райцентре. Общая стоимость реконструкции по смете – 6,6 млн рублей.

Ремонт парка горожане выбрали для благоустройства по проекту «Формирование современной городской среды». Фото: Издательство «Пресса».

Ремонт парка горожане выбрали для благоустройства по проекту «Формирование современной городской среды». Фото: Издательство «Пресса».

Однако подрядчик выполнил не все – разница между сметой и фактическим ремонтом составила 1 млн рублей. По версии следствия, директриса «ввела в заблуждение представителя заказчика»: показала ему акт о приемке выполненных работ, после чего получила всю сумму. Похитив таким способом 1 миллион бюджетных денег.

Следствие продолжается. Действия сотрудников райадминистрации, подписавших акт о приемке работ, тоже проверят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тем временем экс-главу администрации Рязани также обвиняют в мошенничестве при благоустройстве в облцентре Лесопарка. Его уже взяли под стражу и отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани
В Приокском на одной из улиц власти Рязани ограничат парковку
В День семьи, любви и верности в Рязани пройдет показ дизайнерских свадебных нарядов
20-летний нетрезвый рязанец без прав устроил массовое ДТП на Московском шоссе
Рязанцы изнасиловали неподалеку от железной дороги двух припозднившихся женщин
Стала известна причина убыточности рязанского МП, занимающегося эвакуацией автомобилей
Почта бесплатно принимает от рязанцев посылки для пострадавших в Иркутской области
Сельского главу из Спасского района будут судить за служебный подлог
Администрация Рязани предъявила иск фирме «Ноев Ковчег»
В Рязани могли продавать опасные для жизни противогазы
Экс-замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича оставили под стражей
Рязанская почта высказалась о разбросанных платежках взноса на капремонт
Администрация Рыбного разъяснила ситуацию по уголовному делу с квартирой Панфилова
Проезд по территории ДДТ в Рязани невозможен – администрация
Михаила Чиркина избрали ректором Рязанского радиотехнического университета
В Рязани продолжают засыпать озеро, признанное экспертами природным
«Двухчасовую» очередь у рязанской больницы №4 создали сами пациенты - минздрав
На рязанской дороге «Лада Гранта» снесла бордюрный забор
За сутки рязанские полицейские предотвратили 7 тяжких преступлений
Рязанские следователи могут начать использовать воздушные шары