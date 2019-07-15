Амбассадор правительства стал кандидатом в главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-15T16:47:15+03:00

Статус амбассадора правительства дает повод думать, что Дмитрия Калтаченко скоро узнает куда больше рязанцев, чем сейчас.

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15 июля второй кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Им стал Дмитрий Калтаченко, который может быть знаком горожанам как бывший префект Советского района города.

Именно так Калтаченко был представлен на официальной странице губернатора Николая Любимова, когда подводились итоги отбора в кадровый резерв областного правительства. Экс-префект стал одним из 29 победителей наряду с нынешним замом главы региона Евгением Беленецким и новоиспеченным главой жилинспекции Геннадием Шмидтом, а теперь, по всей видимости, получил свое предложение.

Напомним, несколькими днями ранее в конкурсную комиссию с документами обратился депутат гордумы Павел Ахунов.

ИСТОЧНИК KP.RU