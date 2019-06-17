Бывшего главу рязанского МЧС сделали начальником госжилинспеции
Геннадий Шмидт вступил в должность начальника Госжилинспекции Рязанской области. Он заменил Ивана Миронова, руководившего исполнительным органом власти с 2014 года, причем в последнее время – в статусе и.о.
Ранее Шмидт, уроженец Рязани, возглавлял региональное МЧС, работал первым заместителем начальника в Центральном региональном центре МЧС России, а затем – начальником Уральского регионального центра. В апреле 2019 он вошел в число 29 победителей организованного рязанским правительством отбора в кадровый резерв.
3 июня Шмидту исполнилось 56 лет. Он - выпускник Рязанского высшего военного училища связи и Академии гражданской защиты МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU