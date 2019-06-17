Бывшего главу рязанского МЧС сделали начальником госжилинспеции

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-17T16:21:02+03:00

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Геннадий Шмидт вступил в должность начальника Госжилинспекции Рязанской области. Он заменил Ивана Миронова, руководившего исполнительным органом власти с 2014 года, причем в последнее время – в статусе и.о.

Ранее Шмидт, уроженец Рязани, возглавлял региональное МЧС, работал первым заместителем начальника в Центральном региональном центре МЧС России, а затем – начальником Уральского регионального центра. В апреле 2019 он вошел в число 29 победителей организованного рязанским правительством отбора в кадровый резерв.

3 июня Шмидту исполнилось 56 лет. Он - выпускник Рязанского высшего военного училища связи и Академии гражданской защиты МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU