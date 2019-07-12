Подал документы первый кандидат на должность главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-12T09:02:01+03:00

Больше 20 лет Павел Ахунов работает в муниципальной поликлинике детским врачом. Фото: vk.com/rznldpr

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В Рязани первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы администрации. Это депутат гордумы Павел Ахунов, которого выдвинуло региональное отделение ЛДПР.

Однопартийцы представили Ахунова как известного детского врача, более 20 лет работающего в муниципальной поликлинике. В качестве одного из пунктов своей программы кандидат предлагает реорганизовать деятельность администрации в пользу подразделений, занимающихся социальной и коммунальной сферой, а не «перекладыванием бумаг», шире использовать современные технологии.

Конкурс, напомним, состоится 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU