2019-07-12T09:02:01+03:00
Политика

Подал документы первый кандидат на должность главы администрации Рязани

Это депутат гордумы Павел Ахунов
Поделиться:
Больше 20 лет Павел Ахунов работает в муниципальной поликлинике детским врачом. Фото: vk.com/rznldprБольше 20 лет Павел Ахунов работает в муниципальной поликлинике детским врачом. Фото: vk.com/rznldpr
Изменить размер текста:

В Рязани первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы администрации. Это депутат гордумы Павел Ахунов, которого выдвинуло региональное отделение ЛДПР.

Однопартийцы представили Ахунова как известного детского врача, более 20 лет работающего в муниципальной поликлинике. В качестве одного из пунктов своей программы кандидат предлагает реорганизовать деятельность администрации в пользу подразделений, занимающихся социальной и коммунальной сферой, а не «перекладыванием бумаг», шире использовать современные технологии.

Конкурс, напомним, состоится 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сети рязанских браконьеров попали 26 кг налима, щуки и другой рыбы
Под Рязанью военные превратили поле и посадку в мусорную свалку - соцсети
Рязанец попытался спуститься с пятого этажа по простыням
МЧС предупреждает рязанских водителей о «надвигающемся» тумане
Удивительно: в Рязани зону застройки жилыми домами превращают в парк
Прокуроры и депутаты обсудили, чем дышат жители Рязани
В Рязани лечат зубы все больше пациентов из Германии
Пожилых рязанцев будут доставлять в медучреждения еще 13 автомобилей
Из-за маршрутки №42 на администрацию Рязани подали жалобу
Улица Космонавтов в Рязани перекрыта: идет ремонт трубопровода
В центре Рязани рекламная конструкция рухнула на иномарку
Перед судом предстанет рязанец, поджегший свою бабушку
С пятницы в Рязанской области изменится расписание нескольких электричек
Спасая имущество на пожаре в дачном поселке, обгорел 81-летний пенсионер
В Михайловском районе в ДТП погибла женщина-водитель
Движение транспорта по улице Тимуровцев закроют до конца лета
Отпочковались: одно из нынешних рязанских министерств разделят на два
В черте Рязани продолжают сваливать опасные отходы, наплевав на закон
20-летний водитель на Audi A6 насмерть сбил рязанца, идущего по обочине
В Рязани на федеральной трассе столкнулись четыре автомобиля
Подарки и сертификаты: в Рязани открылся новый магазин распродаж «Галамарт»
Несколько улиц Рязани и садоводческих товариществ останутся без электричества