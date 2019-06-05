Из рязанского правительства уволили трех замов губернатора и назначили новых

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-05T18:07:07+03:00

От должностей освобождены Виталий Артемов, Лариса Крохалева и Олег Харивский, их заменят министры

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В 5 июня стало известно об увольнении сразу троих заместителей правительства Рязанской области. Как сообщили в пресс-службе кабмина, от занимаемых должностей с формулировкой «на основании собственной инициативы» освобождены Виталий Артемов, Лариса Крохалева и Олег Харивский. Для первых двух управленцев среда стала последним рабочим днем, для третьего таковым станет 17-е число.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, место Харивского достанется Евгению Беленецкому. Помимо родного минтранса, который Беленецкий возглавлял, он будет курировать министерства строительного комплекса, ТЭК и ЖКХ, управление архитектуры и градостроительства, а также РЭК.

Дмитрий Филиппов придет на смену Виталию Артемову. В его ведение попадут родной минсельхоз, ветеринарное управление и региональных Гостехнадзор.

Министур труда и социальной защиты региона Валерий Емец займет кресло Крохалевой, отвечавшей за социальный блок.

ИСТОЧНИК KP.RU