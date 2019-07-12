Пропавшего в Рязани сутки назад 10-летнего ребенка нашли живым
Вечером 12 июля в Рязани нашли пропавшего сутки назад 10-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете. Отмечается, что ребенка нашли гуляющим по улице по старому адресу местожительства
- В настоящее время с ним беседуют следователи, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова.
Напомним, 11 июля во время прогулки по городу исчез 10-летний мальчик. К поискам подключились следователи, криминалисты и волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU