Пропавшего в Рязани сутки назад 10-летнего ребенка нашли живым

12 Июль 23:01 2019-07-12T23:16:59+03:00

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Вечером 12 июля в Рязани нашли пропавшего сутки назад 10-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете. Отмечается, что ребенка нашли гуляющим по улице по старому адресу местожительства

- В настоящее время с ним беседуют следователи, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Напомним, 11 июля во время прогулки по городу исчез 10-летний мальчик. К поискам подключились следователи, криминалисты и волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU