2019-07-12T13:04:05+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропал еще один ушедший в лес мужчина

Волонтеры опубликовали ориентировку и просят помощи
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/lizaalert_rznФото: vk.com/lizaalert_rzn
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В Касимовском районе пропал 78-летний мужчина. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 11 июля Виктор Петрович Плисов ушел в лес в окрестностях поселка Гусь-Железный, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Он нуждается в медицинской помощи и мог потерять память.

В опубликованной ориентировке называются приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные с проседью, глаза карие. Одет он был в джинсовую куртку, белую рубашку, темные брюки, черные калоши и белую кепку.

Волонтеры призывают присоединиться к поискам. Мобильные телефоны координаторов указаны в группах ПСО «Лиза Алерт» и «Мещера». С любой полезной информацией просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112, а также 8(4912)51-21-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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