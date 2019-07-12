В Рязани бесследно пропал 40-летний нуждающийся в медпомощи мужчина
В пятницу, 12 июля, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал сообщение об исчезновении 40-летнего Сергея Дмитриевича Кузькина. Его местонахождение не известно с 4 июля. Сообщается также, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Его приметы: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.
В день исчезновения был одет в: светло-серую футболку, зеленые брюки и светло-коричневые ботинки.
Все, кто располагает информацией о Сергее Кузькине, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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