2019-07-12T11:24:12+03:00
Происшествия

В Рязани бесследно пропал 40-летний нуждающийся в медпомощи мужчина

Информацию опубликовал поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»
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В пятницу, 12 июля, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал сообщение об исчезновении 40-летнего Сергея Дмитриевича Кузькина. Его местонахождение не известно с 4 июля. Сообщается также, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Его приметы: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в: светло-серую футболку, зеленые брюки и светло-коричневые ботинки.

Все, кто располагает информацией о Сергее Кузькине, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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