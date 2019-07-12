К поискам пропавшего в Рязани 10-летнего мальчика подключились следователи

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-12T18:31:23+03:00

Ребенок не появлялся дома с 11 июля

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К поискам пропавшего 10-летнего Максима Юкина подключились следователи и криминалисты Следственного управления СК России по Рязанской области. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, мальчик пропал 11 июля. Родители об исчезновении сына сообщили только на следующий день. Читать подробнее >>>

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ИСТОЧНИК KP.RU