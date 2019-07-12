В Рязани во время прогулки бесследно пропал 10-летний ребенок
В Рязани пропал 10-летний Максим Юкин, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». По информации волонтеров, ребенок пропал 11 июля во время прогулки.
Приметы: рост - 120 см, телосложение - худощавое, цвет глаз - голубые, волосы светло-русые.
Одет: серая футболка с рисунком, голубая кофта с длинным рукавом, темно-серые спортивные штаны, голубые кроссовки.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вам что-то известно о местонахождении Максима Юкина, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU