2019-07-12T18:23:00+03:00
Происшествия

В Рязани во время прогулки бесследно пропал 10-летний ребенок

Мальчик не появляется дома с 11 июля. Его поисками занялись волонтеры «Лизы Алерт»
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт".Фото: "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

В Рязани пропал 10-летний Максим Юкин, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». По информации волонтеров, ребенок пропал 11 июля во время прогулки.

Приметы: рост - 120 см, телосложение - худощавое, цвет глаз - голубые, волосы светло-русые.

Одет: серая футболка с рисунком, голубая кофта с длинным рукавом, темно-серые спортивные штаны, голубые кроссовки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-то известно о местонахождении Максима Юкина, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области пропал еще один ушедший в лес мужчина

Волонтеры опубликовали ориентировку и просят помощи (подробнее).

В Рязани бесследно пропал 40-летний нуждающийся в медпомощи мужчина

Информацию опубликовал поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В жесткой аварии под Рязанью пострадал пожилой человек
К поискам пропавшего в Рязани 10-летнего мальчика подключились следователи
Полиция ищет очевидцев ДТП с лишенным прав водителем, в котором погибла рязанка
Со строительных лесов в Горроще упал рязанский рабочий
В ближайшие часы в Рязани возможны сильный дождь и гроза
Налоговики хотят признать рязанский санаторий «Старица» банкротом
Под Рязанью в 26 населенных пунктах отключат газ
Региональный фонд капремонта возглавил управленец из Рязанского района
Аркадий Фомин встретился с секретарями рязанских «первичек»
Аудиторы проверят, как минприроды тратило миллионы на охрану рязанских лесов
Рязанские онкологи удалили больному раком 19 лимфоузлов
Несовершеннолетний рязанец попался с травкой и гашишным маслом
В выходные рязанская ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей
Рязанских энергетиков оштрафовали на крупную сумму за волокиту
На участке 45-летней рязанки нашили десятки кустов конопли
Ремонтники взялись за аварийную дорогу в Скопинском районе
В Рязанской области пропал еще один ушедший в лес мужчина
В понедельник горячую воду отключат еще по трем адресам Рязани
Сотрудницу рязанского банка поймали на воровстве 4 миллионов рублей
Рязанские чиновники срочно ищут наследников квартиры
В Рязани бесследно пропал 40-летний нуждающийся в медпомощи мужчина
ГИБДД: смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал 78-летний пенсионер
Рязаньстат посчитал, сколько водопроводов региона нужно заменить
Почти на неделю перекроют движение на одной из центральных улиц Рязани
В сети рязанских браконьеров попали 26 кг налима, щуки и другой рыбы
Под Рязанью военные превратили поле и посадку в мусорную свалку - соцсети
Подал документы первый кандидат на должность главы администрации Рязани