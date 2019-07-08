Двоих рязанских военных осудили за кражу имущества у Минобороны РФ

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-08T18:20:35+03:00

Военнослужащие полностью признали свою вину и возместили ущерб государству. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим военнослужащим по контракту, которые обвинялись в краже.

Следствие и суд установили, что приятели в ночь на 26 июля 2018 года проникли в квартиру и похитили оконную раму со стеклом, принадлежащую Министерству обороны РФ, а также смеситель с гибкой подводкой для воды. Общий ущерб составил 4009 рублей.

Однако распорядиться имуществом подельники не смогли, так как были задержаны недалеко от места преступления сотрудниками полиции.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние подсудимых, а также то, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности. В итоге, каждому было назначено наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU