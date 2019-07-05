2019-07-05T16:39:10+03:00
Общество

На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта

В областном центре продолжается капитальный ремонт теплотрасс
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В районе Первомайского проспекта продолжают ремонтировать теплотрассу. Фото: "КП-Рязань".В районе Первомайского проспекта продолжают ремонтировать теплотрассу. Фото: "КП-Рязань".
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С 8 по 19 июля в районе дома №64 по двум полосам движения в сторону улицы Дзержинского будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает администрация Рязани. По информации властей, причина ограничения – капитальный ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте.

На время ремонтных работ на данном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Напомним, ранее власти города закрыли движение на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта. Ровно неделю автомобилистам нужно будет искать места объезда из-за ремонта теплотрассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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