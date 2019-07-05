В Приокском на одной из улиц власти Рязани ограничат парковку

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-05T11:32:03+03:00

На улице Октябрьской в Рязани ограничат парковку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 30 июля в районе дома №42 по улице Октябрьской ограничат парковку, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства города. По информации властей, причина ограничения – «беспрепятственная уборка проезжей части».

В связи с этим на данном участке установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками «Работает эвакуатор», «Зона действия».

Власти города просят всех автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU