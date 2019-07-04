2019-07-04T11:03:43+03:00
Общество

Сделать зимой, чтобы переделать летом – в Рязани продолжается парковочный детектив

Автовладельцы вновь вынуждены терпеть неудобства
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Парковка на улице Солнечной. Утро 4 июля 2019 года.Парковка на улице Солнечной. Утро 4 июля 2019 года.
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Ранее «Комсомольская правда» посвятила несколько сюжетов теме с выполнением в Рязани программы «Доступная парковка». Напомним, что по программе в областном центре должны были появиться более 90 парковочных зон. Все было бы хорошо, но… Подрядчики настолько затянули начало работ, что им приходилось укладывать асфальт уже в снегу, в то время как первоначально программу планировалось реализовать до 10 сентября! Все это вызвало множественные нарекания и возмущения. Договор с подрядчиками расторгли.

После расторжения соглашения подрядчики бросили работу, несмотря на то, что в некоторых дворах разрытые ямы и кучи песка создавали огромные неудобства для их жителей. Автомобилистам не только не предоставили новые парковочные места, но и лишили прежних.

Только в середине декабря брошенные работы были завершены. Например, на улице Солнечной (Рязань) парковку асфальтировали 18 декабря! При этом автомобилистов еще уверяли, что зимнее время никак не скажется на качестве работ… Увы, сказалось! По весне асфальт покорежился и просел.

И вот 4 июля рабочие вновь приехали на улицу Солнечную, чтобы окончательно содрать зимний асфальт и подготовить парковочную зону для нового асфальтирования.

Стоило ли делать впопыхах зимой, чтобы переделать летом?

Парковка на улице Солнечной. Утро 18 декабря 2018 года.

Парковка на улице Солнечной. Утро 18 декабря 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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