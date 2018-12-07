2018-12-07T10:23:23+03:00
Общество

Администрация Рязани разорвала договоры с подрядчиками «Доступных парковок»

Они должны были создать более 90 бесплатных парковочных зон, но сорвали все возможные сроки
Антон КОНОВАЛОВ
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Городские власти расторгли договоры с ООО «Ряззеленстрой» и ООО «Капиталстрой». Это – подрядчики, которые должны были создать более 90 бесплатных парковочных зон в Советском, Октябрьском и Московском районах Рязани.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, такое решения было принято 6 декабря. В этот же день в сети появилось видео, как рабочие асфальтируют парковочный карман поверх снега. Еще раньше на неисполнение программы «Доступная парковка» обратила внимание «Комсомольская правда», затем активисты ОНФ и, наконец, губернатор Николай Лююбимов.

- Ранее между администрацией и подрядными организациями были достигнуты договоренности о том, что работы по устройству парковок будут завершены к 1 декабря (изначально это должно было произойти к 10 сентября – Ред.). Однако подрядчики нарушили их, сорвав все возможные сроки, - говорится в официальном релизе.

Игорь Ковалев, который исполняет обязанности заместителя главы администрации после увольнения Владимира Луканцова (задержки возникли, когда последний еще был в должности), заявил, что вместе с коллегами сделает все, чтобы недобросовестные подрядчики больше не участвовали в городских конкурсах.

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