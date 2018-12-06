2018-12-06T17:48:17+03:00
Общество

Видео: парковочные карманы в Рязани асфальтируют поверх снега

И на 3 месяца (!) позже срока
Сергей ЛАЗУТИН
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Асфальтирование парковочных карманов в Рязани зимой.Источник: https://vk.com/ryazanformat

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В Рязани продолжают сломя голову осваивать средства по программе «Доступная парковка», тогда как все ее объекты должны были быть готовы еще к 10 сентября. На этот раз на улице Тимакова рабочие начали асфальтировать карманы вблизи дома 4 (там должны появиться 16 машиномест). Часть процесса попала в объектив видеокамеры.

Ролик выложен в группе «Рязанский формат». Неравнодушные рязанцы заметили, что куча асфальта вывалена прямо на снег, вокруг нее снует человек с воздуходувкой, тщетно пытаясь избавиться от выпавших осадков, а рядом другой рабочий с той же целью вяло ковыряется в месиве лопатой.

Напомним, «Комсомольская правда» подняла тему невыполнения программы «Доступная парковка» еще в начале октября. Затем на проблему обратили внимание ОНФ и губернатор Николай Любимов:

- Пока позволяет погода, необходимо провести асфальтирование, все другие необходимые виды работ. Нужно усилить контроль, ежедневно стимулировать подрядчиков к выполнению обязательств, - заявил глава региона.

Однако подрядчиков и тех, кто должен их контролировать, видимо, погодные условия не интересуют. На днях депутат Госдумы РФ запретил администрации города продолжать затянувшийся ремонт дворов зимой, «закапывая деньги под снег». Здесь без особых мер, видимо, тоже не обойдется.

Асфальтирование парковочных карманов в Рязани зимой.Источник: https://vk.com/ryazanformat

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