Рязанский губернатор призвал усилить контроль за созданием «доступных парковок» во дворах

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-16T17:06:36+03:00

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о необходимости усилить контроль за выполнением проекта «Доступная парковка». Об этом глава региона сообщил 16 октября на заседании областного правительства.

Напомним, в начале года рязанцев обрадовали проектом «Доступная парковка», согласно которому во дворах планировали создать дополнительные места для автолюбителей. Согласно заключенным городскими властями контрактам к 10 сентября подрядчики должны были обустроить 123 парковки. Общая стоимость заключенных контрактов превысила 23,5 миллионов рублей.

«КП» посетила несколько площадок, где планировалось реализовать проект «Доступная парковка», и не обнаружила ни одного готового объекта. Как пояснили чиновники, подрядчики не уложились в сроки. Вслед за нами провели рейд активисты ОНФ, направив обращения в региональную прокуратуру и горадминистрацию с просьбой не допустить срыва строительства парковок во дворах.

По данным регионального правительства, из 123-х сданы в эксплуатацию только 2 объекта на 14 мест в Октябрьском районе. По словам и.о. главы горадминистрации Сергея Карабасова, с подрядчиками ведется постоянная работа, и завершить благоустройство планируется в ноябре.

- Пока позволяет погода, необходимо провести асфальтирование, все другие необходимые виды работ. Нужно усилить контроль, ежедневно стимулировать подрядчиков к выполнению обязательств, - поставил задачу Николай Любимов.