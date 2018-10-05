Почему в Рязани не реализовали проект «Доступная парковка»?

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-05T13:25:50+03:00

У дома №10А по улице Зубковой машинами заставлены и газоны, и тротуары.

Из 11 адресов, которые посетил корреспондент «КП»-­АЗС», стоянку построили только по одному.

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В начале года рязанцев обрадовали проектом «Доступная парковка», согласно которому во дворах планировали создать дополнительные места для автолюбителей. Осенью пришло время пожинать плоды общественной инициативы, и «КП»-­АЗС» выяснила, как реализован проект.

1400 ПАРКОМЕСТ ПО 100 АДРЕСАМ

Проблема парковки у дома волнует рязанских автолюбителей не меньше, чем платное пространство у работы. В спальных районах места во дворах катастрофически не хватает, и чтобы хоть немного решить эту проблему, активисты создали проект «Доступная парковка». Согласно проектам местных инициатив, в разных районах города в рязанских дворах и около соцучреждений должно было появиться более 1400 дополнительных паркомест.

Мы изучили аукционную документацию и выяснили, что организовать парковки планировали по 123 адресам в разных районах города. На эти цели выделяется около 20 миллионов рублей из городского бюджета. При этом местный бюджет оплачивает не менее 15 % стоимости общественно полезного проекта, а инициаторы – не менее 5 %. Как отметили «КП»-­АЗС» в пресс­-службе горадминистрации, это стало возможно благодаря существенному увеличению доли областного бюджета, направленной на поддержку общественного самоуправления.

На Зубковой, 25 с парковкой настоящая беда.

1 ПАРКОВКА ИЗ 11 ПЛАНИРУЕМЫХ

Срок выполнения проекта в контрактах обозначен – до 10 сентября 2018 года. Однако в редакцию поступил звонок от неравнодушного читателя, который не обнаружил парковок в своем районе. Наш корреспондент выехал по нескольким адресам, чтобы своими глазами увидеть, идут ли работы.

В Октябрьском и Железнодорожном районах аукцион выиграло ООО «Капиталстрой». В Октябрьском районе, а именно в Дашково-­Песочне, должны были организовать 32 парковки. На эти цели выделено 5 миллионов 230 тысяч рублей. В Железнодорожном районе планировалось обустроить парковки по 29 адресам и потратить на это 7,2 миллиона рублей.

Проехав по нескольким адресам, мы остались в недоумении. Лишь по одному обозначенному адресу мы увидели стоянку на 5 паркомест – около детского сада у дома №23 на улице Зубковой. Стоянка на 5 машин выглядела свежепостроенной, но еще не завершенной. Бордюрный камень был еще не до конца вмонтирован, вместо асфальта лежал только щебень, а рядом со стоянкой возвышалась гора строительного мусора. Кстати, по соседству автомобили парковали не менее удачно, прямо в привычную грязь. Почему бы не сделать парковку большей площади, чтобы места хватило всем?

Единственную парковку, которую мы обнаружили, построили у детского сада.

Строительный мусор у новой парковки так и не убрали.

Согласно проекту, парковки должны были появиться у дома №36 на улице Тимакова. На месте мы не обнаружили никаких новых площадок. Местные жители подтвердили, что в последнее время здесь ничего не строили, хотя ходили разговоры об обустройстве парковки за домом. Пока же на этом месте машины паркуют в зеленой зоне. А во дворе жильцы выкручиваются как могут: паркуются на тротуаре, газонах, делают щебеночные насыпи. Словом, занят каждый квадратный сантиметр.

Автолюбители паркуются даже у детской площадки.

Еще по одному адресу (ул. Зубковой, 10а) никакой парковки мы также не обнаружили. Узкий проезд не позволяет парковаться во дворе, однако автомобилисты не сдаются и ставят машины на газоны, вернее в то, что от них осталось – в грязное месиво. Потенциальное место для создания парковки есть только в зеленой зоне, но для ее обустройства придется вырубать часть деревьев.

– Удивительно, что в нашем доме хотят что­-то сделать, хотя мы об этом ничего не слышали. Мы всегда были всеми забыты и заброшенны, – поделилась местная жительница.

У домов №25 (корпуса 1, 2, 3) по улице Зубковой ситуация с парковкой не менее удручающая. Хотя жильцы пытаются отбить землю у автомобилистов – разбивают цветники, декоративные клумбы, ставят ограды. Но в основном, каждый свободный клочок земли и все тротуары забиты автомобилями. О строительстве «доступной парковки» местные жители даже не слышали.

В Московском районе на строительство парковок выделяют 7,3 млн рублей. Здесь ООО «РязаньСтройСервис» должно было обустроить парковки по 39 адресам. Объехав несколько из них, мы не обнаружили ни одной.

Здесь могла бы получиться отличная парковка!

На улице Октябрьской, 62, у стоматологической поликлиники №2, ситуация с парковкой оказалась крайне острой. Машины стояли повсюду, в том числе и под запрещающим знаком.

Машины у поликлиники ставят на место для служебного транспорта.

– Автомобилисты паркуются на местах для служебного транспорта, причем ставят машины на ночь жители ближайших домов. Ходили разговоры, что у нас построят стоянку в палисаднике, вырубив часть деревьев, но пока никаких работ не было, – рассказали сотрудники поликлиники.

В Дашково-Песочне ситуация с парковкой крайне напряженная - машин ставят в сквозных проездах.

Еще по одному адресу из списка: ул. Энгельса, 6 – также мы тщетно искали «доступную» парковку. Машин здесь хоть и немного, т.к. дом небольшой, но автолюбители традиционно ставят железных коней на зеленую зону.

Поставили и забыли!

У детской поликлиники №3 по улице Энгельса, также отмеченной в списке, никакой новой парковки мы не обнаружили. Хотя перед входом в учреждение есть старая заасфальтированная площадка, только вот подъезда к ней нет.

Парковать авто в зеленой зоне - привычное дело для рязанцев.

Еще у одного медицинского учреждения – у поликлиники и больницы №5 на улице Медицинской также никакой парковки мы не нашли. Внимание привлек присыпанный щебнем пятачок на обочине, но назвать это место благоустроенной парковкой язык не поворачивается. Сотрудники поликлиники признались, что даже не слышали о подобных планах:

– Никаких строительных работ у нас поблизости не было. Да и негде здесь парковку строить – дорога узкая, почти пешеходная.

На улице Энегельса асфальт еще парил, но это парковочное место себе оборудовал кто-то из жильцов.

Как и наш читатель, у дома №21 корпус 1 по улице Молодежной никакой новой парковки мы тоже не нашли. Итого, из 11 адресов, которые мы посетили, «доступная парковка» оказалась только по одному, да и то ее качество не внушает доверия.

«ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

За разъяснением мы обратились в пресс-­службу городской администрации, и нам подтвердили, что действительно проект должны были реализовать до 10 сентября, но... не удалось.

– Подрядные организации не выполняют свои обязательства, ссылаясь на нехватку оборотных средств. За каждый случай нарушения условий муниципальных контрактов в отношении стороны, допустившей данные нарушения, будут применяться соответствующие меры вплоть до расторжения контрактов в одностороннем порядке, – отметили в пресс-службе.

В управлении благоустройства заверили, что в следующем году реализацию проектов местных инициатив продолжат.